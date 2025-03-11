خالد المظفر يكشف عن أبطال مسرحية ملك المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:20 مساءً - كشف الفنان خالد المظفر عن الأبطال الذين سيشاركونه في مسرحية "ملك المسرح"، والمقرر عرضها في أول أيام عيد الفطر، على مسرح مجمع سوق شرق، ونشر بوستراً ضم أبطال العمل، منهم الفنانة إيمان فيصل، خالد العجيرب، أريج العطار، أمير مطر، بالإضافة إلى آخرين، وعلّق قائلاً: "نستكمل معكم مشوارنا المسرحي بعملنا الجديد (ملك المسرح)، ناطرينكم لأنكم أساس العرض المسرحي، ونعدكم بعمل راقٍ يليق بفنكم".

وكان خالد المظفر قد ظهر بفيديو تحدث فيه عن الموعد والعروض المتاحة للمسرحية في عيد الفطر، وكتب: "تم فتح 4 عروض جديدة لمسرحية ملك المسرح".

آخر مسرحيات خالد المظفر

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آخر أعمال خالد المظفر الدرامية

وكانت آخر مسرحية قدمها الفنان خالد المظفر هي مسرحية "الأول من نوعه"، حيث قدم 236 عرضاً مسرحياً لها في الكويت ودول الخليج أيضاً، وكانت المسرحية قدمت أول عروضها بدولة الكويت خلال عيدي الفطر والأضحى، على مسرح سوق شرق، والمسرحية من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبد العزيز صفر، ومن بطولة: الفنان، عبد الله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، وخالد العجيرب، وقُدمت بعد ذلك عروض بالرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي، وأيضاً سلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وعادت من جديد لتقديمها في الكويت أيضاً، واختُتمت عروضها هناك.أما آخر أعمال الفنانالدرامية، فعُرضت في الموسم الرمضاني 2024، حيث شارك بعملين؛ الأول مسلسل "ورثة بن عاقول" بمشاركة نجوم قروب البلام، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، وبطولة: الفنان حسن البلام، عبد الرحمن العقل، سماح، حصة النبهان، فهد البناي، عبد العزيز النصار.

أما المسلسل الثاني فهو "عائلة أكرم عزالدين"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عادل البلوشي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد العزيز صفر، وبطولة: الفنان محمد جابر، خالد المظفر، عبد الله الخضر، نوف السلطان، بيبي عبد المحسن، أحمد المظفر، بالإضافة إلى آخرين.

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