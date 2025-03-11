خاص لسيدتي صهيب قدس: أجهز لفيلم سينمائي طويل وهذه الأعمال التي جذبتني برمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:20 مساءً - كشف الفنان صهيب قدس أنه بصدد تجهيز أعمال للسينما وقال لسيدتي: "أجهز الآن لفيلم سينمائي طويل وهو في طور الكتابة، كما أن لديّ عمل آخر للسينما أعلن عنه مؤخرًا المستشار تركي آل الشيخ وكلاهما لم يتم الإعلان عن تفاصيل العمل ولا أستطيع أن أعلن عنها بالوقت الحالي".

وعن الأعمال التي أتابعها في رمضان قال صهيب قدس: "لم أكن متابعًا جيدًا في رمضان ولكن أسمع ثناء كثيرًا لمسلسل "شارع الأعشى" وكذلك لمسلسل لبناني "بالدم" والفترة الحالية لم أتابع أعمالًا بجدية ولكن سأتابعها لاحقًا بإذن الله".

آخر أعمال الأخوين قدس

جائزة رواد التواصل الاجتماعي فئة الترفيه

وكان آخر عمل لـ صهيب قدس فيلم سينمائي بعنوان "أحلام العصر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فارس قدس ومن بطولة الفنان، حكيم جمعة، فاطمة البنوي، إسماعيل الحسن، محمد بخش، براء عالم، عبدالعزيز الشهري، نورالخضراء، خالد عبدالعزيز. ويتناول الفيلم قصة نجم كرة قدم متقاعد، اُضطهد من قبل الإعلام ويكون سيئ السمعة ويعيش مع ابنته وتحاول أن تنقله إلى عالم التواصل الاجتماعي والشهرة وتتوالى الأحداث.للمزيد من الأخبار: صهيب وفارس قدس يفوزان بجائزة رواد التواصل الاجتماعي فئة الترفيهوكان الأخوانوفارس قد فازا بجائزة رواد التواصل الإجتماعي فئة الترفيه، وجاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي ضمن قمة الإعلام العربي بالإمارات، وشاركمتابعيه حينها صوراً له مع شقيقه فارس وصوراً أخرى مع الجائزة التي استلمها وكتب: "ولله الحمد أولاً وآخراً، تم اليوم تكريمي أنا وفارس بجائزة رواد التواصل الاجتماعي فئة الترفيه..شكراً الإمارات الحبيبة وحكومة دبي ونادي دبي للصحافة على هذا التشريف، وأُهدي هذه الجائزة لكل الأهل والأصدقاء والزملاء والجمهور الغالي، ولبلدي الغالي.. وبإذن الله متعطشين نحو المزيد".

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