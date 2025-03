العثور على المغني الكوري ويسونغ ميتاً في منزله عن عمر 43 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:20 مساءً - بعد أقل من أسبوعين من العثور على النجم السينمائي جين هاكمان ميتاً في منزله مع زوجته وكلبهما، حالة وفاة جديدة تشعل السوشيال ميديا وتثير حزن جمهور الأعمال الكورية، حيث تم العثور على المغني الكوري الجنوبي ويسونغ Wheesung ميتاً داخل منزله في سيول عن عمرٍ يناهز 43 عاماً.

تفاصيل الوفاة المأساوية

كانت والدة ويسونغ هي أول من قامت بإبلاغ خدمات الطوارئ يوم أمس الإثنين، التي عثرت على المغني البالغ من العمر 43 عامًا فاقدًا للوعي. وقالت السلطات إنه تم طلب تشريح الجثة، ولكن لم تظهر أي علامات على وجود جريمة قتل، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وقد أكدت وكالته، تاجوي إنترتينمنت، وفاته في بيان قالت فيه: "لقد تركنا ويسونغ. تم العثور عليه في حالة سكتة قلبية في منزله في سيول وأعلن عن وفاته".

نبذة عن ويسونغ

ويسونغ، واسمه الحقيقي تشوي وي سونغ، وُلد يوم 5 فراير لعام 1982 في سيول بكوريا الجنوبية. ظهر لأول مرة في الصناعة في عام 1999 كعضو في المجموعة المكونة من أربعة أعضاء A4. شهد ألبومه المنفرد الأول "Like a Movie" عام 2002 وسرعان ما صنع لنفسه اسمًا في عالم الغناء، حيث دفعته أغنيته الرئيسية "Can't You" إلى نجاح فوري في المخططات. تضمنت أغانيه أيضًا غلافًا لأغنية "Insomnia" لكريج ديفيد، ويُنسب إليه الفضل في نشر موسيقى الآر أند بي في كوريا الجنوبية.

على مر السنين، أثبت ويسونغ نفسه كمرشد ومدرب صوتي لنجوم الكيبوب، حتى أنه كتب أغاني لبعضهم. تعاون مع العديد من الفنانين وأدى أيضًا في حفلات الكيبوب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في هوليوود.

كان من المقرر أن يقيم حفلة موسيقية هذا الأسبوع في مدينة دايغو.

ويسونغ.. مغني مثيراً للجدل

في عام 2020، عُثر على ويسونغ فاقدًا للوعي في مناسبتين، إلى جانب حقن وقوارير تحتوي على عقار يسبب النوم.

وفي عام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لإساءة استخدام نفس العقار، التي تسببت في وفاة مايكل جاكسون.

وكان الفنان قد كشف سابقًا عن تشخيص إصابته بالاكتئاب المزمن منذ عام 2005، إلى جانب اضطراب الهلع والأرق.

نجوم الغناء يودعون ويسونغ

كتب المغني يون مين سو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبًا بفيديو له ويسونغ يؤديان دويتو: "ويسونغ، دعنا نغني ونصنع الموسيقى بحرية في ذلك المكان. لن أنسى قلبك النقي والواضح"، وأضاف: "دعونا نلتقي مرة أخرى ذات يوم ونغني معًا".

نشر مغني الراب فيربال جينت صورة مربعة سوداء على حسابه على إنستغرام، مرفقة بتعليق: "كل لحظة شاركناها كانت شرفًا، وأنا ممتن. لقد عملت بجد، ارقد في سلام، ويسونغ".

