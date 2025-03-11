ليلى عبدالله تعلن عن مسرحية زين التي لا تخاف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:20 مساءً - تستعد الفنانة ليلى عبدالله بمشاركة فريق العمل لتقديم مسرحية "زين التي لا تخاف"، ونشرت بوستر المسرحية وكتبت: "أهلًا بوووو سهلًا بووووو، زينكم لن تغربوووو .. تأهبووو .. توثبووو .. قلوبكم في صدوركم ستضربووو، لعرض بووو .. ترقبوووو .. زين التي لا تخاف .. ومعكم لن لن تُغلبوووو .. فتح الحجز فاقربوووو .. لأشوق عرض اذهبوووو".
ومسرحية "زين التي لا تخاف" أُعلن عن عدد من الفنانين المشاركة بها وهي من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، حلا الترك، حنين حسين، حمد أشكناني، بالإضافة إلى آخرين.
يُعرض الآن للفنانة ليلى عبدالله عملان، الأول مسلسل "أم 44" هو مسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.
و الثاني مسلسل "عابر سبيل" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.
مسرحية "زين التي لا تخاف"
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https://www.instagram.com/p/DHBueyKM_tq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ومسرحية "زين التي لا تخاف" أُعلن عن عدد من الفنانين المشاركة بها وهي من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، حلا الترك، حنين حسين، حمد أشكناني، بالإضافة إلى آخرين.
عمل يعرض لليلى عبدالله برمضان
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A post shared by لـــيــــلى (@lailaabdallah)
يُعرض الآن للفنانة ليلى عبدالله عملان، الأول مسلسل "أم 44" هو مسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.
و الثاني مسلسل "عابر سبيل" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.
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