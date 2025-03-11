ليلى عبدالله تعلن عن مسرحية زين التي لا تخاف

مسرحية "زين التي لا تخاف"

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عمل يعرض لليلى عبدالله برمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:20 مساءً - تستعد الفنانةبمشاركة فريق العمل لتقديم، ونشرت بوستر المسرحية وكتبت: "أهلًا بوووو سهلًا بووووو، زينكم لن تغربوووو .. تأهبووو .. توثبووو .. قلوبكم في صدوركم ستضربووو، لعرض بووو .. ترقبوووو .... ومعكم لن لن تُغلبوووو .. فتح الحجز فاقربوووو .. لأشوق عرض اذهبوووو".أُعلن عن عدد من الفنانين المشاركة بها وهي من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، حلا الترك، حنين حسين، حمد أشكناني، بالإضافة إلى آخرين.يُعرض الآن للفنانةعملان، الأول مسلسل "أم 44" هو مسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.و الثاني مسلسل "عابر سبيل" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي،، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.

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