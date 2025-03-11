شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق شقيق ريهام عبد الغفور فى ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد على رزق تصوير دوره فى مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار، والمقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان المبارك، من إخراج هانى خليفة، وتأليف أحمد فوزى صالح، حيث يقدم رزق شخية شقيق ريهام عبد الغفور في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى.

ويواصل فريق العمل تصوير المسلسل فى الديكورا المخصصة للعمل بكثافة، حيث من المقرر أن ينتهى فريق العمل من تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقى العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

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