شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل إخواتي بطولة نيللى كريم وروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل إخواتي من تصوير مشاهده، والذى يعرض خلال موسم رمضان، ونشر الفنان على صبحى صورا من كواليس العمل وعلق قائلا: فركش شكرا كل الحب والطاقة.

مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي الحلقة 11 بطولة النجمات نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والذي ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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