شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تشيد بمسلسل وتقابل حبيب: عمل راقى بكل تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المطربة أمينة بمسلسل وتقابل حبيب الذى يعرض خلال السباق الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا، وكتبت أمينة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية ستورى: وتقابل حبيب صراحة مسلسل بيحاكى نوع من أنواع الرجالة النرجسية الوصولية المصلحجية البحتة، أداء أكثر من رائع كل الكرو قمر وقمر القمرات ياسمين عبد العزيز شابووووووه بجد، عمل راقى بكل تفاصيله لا بلطجة ولا جعير على الفاضى.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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