شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سيد الناس الحلقة 11.. إجهاض رنا رئيس وعمرو سعد يصل لبرهام السودانى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل سيد الناس العديد من الأحداث المثيرة، حيث يستطيع الجارحى أبو العباس (عمرو سعد) الوصول إلى برهام رجل الأعمال السودانى، من خلال سناء (سلوى عثمان) وذلك بعدما أخبره زكريا مرقعة (علاء مرسى) أن والده الراحل رشدى أبو العباس كان يقوم بعمل مكالمات كثيرة لبرهام من تليفونها، ليواجهها الجارحي ويأخذ تليفونها ويجد أرقام برهام ومحسن ضاحى وغيرهم.

مسلسل سيد الناس الحلقة 11

يطلب الجارحي من برهام مقابلته حتى يتم الانتهاء من العمل الذي كان بينه وبين والده ويريد الانتهاء من تخليص شحنة السلاح، وفى نفس الوقت، يقابل أدهم (يوسف رأفت)، ميادة (ملك أحمد زاهر) ليبلغها بانتهاء علاقتهما تماماً وأن كل واحد يسلك طريق غير الآخر، وذلك بعد تصرف والدها الجباس (أحمد زاهر) مع والده الجارحي استدراجه للذهاب لطلب يدها ويرفض في الآخر، ويؤكد لها أدهم أن كرامة والده وكرامته فوق كل شيء.

مسلسل سيد الناس الحلقة 11 تزور سارة (بشرى) محل المكياج الخاص بـ علية شقيقة زوجها لإلقاء نظرة على المنتجات المتواجدة عندها، وتكتشف سارة بخل عليّة الشديد، وفجأة تشعر علية بوجع شديد في بطنها وتخبر سارة بوجود نزيف ليتم نقلها إلى المستشفى مباشرة وتكتشف هناك أنها أجهضت جنينها، وذلك بعدما أعطاها زوجها رؤوف حقنة الإجهاض من أجل التخلص من الجنين.

قصة مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس؛ يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل سيد الناس يأتي من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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