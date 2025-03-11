شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جرش للثقافة والفنون: المهرجان سيبقى عنوانا وطنيا وحضاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المدير التنفيذى لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوى، مع نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادى، حيث تم خلال اللقاء التشاور والتأكيد على التعاون بين نقابة الفنانين، ومهرجان جرش فى دورته المقبلة 2025.

وعقب اللقاء أكد سماوى أن اللقاء كان جيداً ومثمراً، حيث تم تناول كل الأمور المتعلقة بالفنان الأردنى والعمل على تعزيز مكانتهم محليا وإقليميا ودوليا، من خلال هذه التشاركية مع نقابة الفنانين كونها جزءا أصيلا في برنامج المهرجان، مؤكدا أن مهرجان جرش سيبقى عنوانا وطنيا وحضاريا، ومنجزا يعلى من قيمة الإبداع، وحاملا لرسالة الدولة الأردنية، ومعبرا عن إبداعات فنانيه وكتابه، وأن النجاح يتحقق بالتشاركية بين كل المؤسسات الرسمية والخاصة.

من جهته أشاد نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي بالشراكة التاريخية مع إدارة مهرجان جرش، لافتا إلى الدور الكبير الذي يقوم به المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، والذي يتمتع بروح التغيير والتجديد، ودوره في تربع مهرجان جرش على عرش المهرجانات العربية.