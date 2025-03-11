شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الظل يخطفون الأضواء فى مسلسلات رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دراما رمضان الحالى بروز العديد من النجوم بالأدوار المساعدة، حيث نجحوا فى إيجاد مكانة فى قلوب المشاهدين بدرجة كبيرة، بل وربما تفوقوا حتى على أبطال العمل أنفسهم، فقد نجح الكثير من الممثلين، الذين قدموا أدوار بطولة مساعدة، فى تقديم الدور بشكل مختلف ومميز ما دفع الجمهور للتعلق بهم ومتابعة مشاهدهم بنفس درجة الاهتمام بالبطل الرئيسي، بل وفى بعض الأحيان بدرجة أكبر.

وعلى الرغم من تصدر الفنان آسر ياسين والفنانة مى عز الدين دعاية مسلسل قلبي ومفتاحه، غير أن الفنان دياب، الذى يلعب دور طليق مى عز الدين، نجح فى خطف الأضواء من الجميع بتعبيراته القوية والآداء المقنع، حتى أن الجمهور ينتظر مشاهده على وجه الخصوص.

ويجسد دياب دور تاجر العملة وصاحب معرض الأجهزة الكهربائية الذى يفرض سيطرته على من حوله، ويستخدم نفوذه للتحكم فى حياتهم، ونجح دياب فى تقديم أداء قوى جعله أحد أبرز الأدوار الثانوية فى العمل.

وفى مسلسل وتقابل حبيب، بطولة ياسمين عبد العزيز، نجحت نيكول سابا في تقديم دور سيدة أعمال تضغط على زوجها لإعلان زواجهما السري، مما يخلق أزمات متلاحقة في القصة، واستطاعت أن تجذب الانتباه بفضل أدائها القوي لهذا الدور المعقد، والبعض اعتبرها تستحق البطولة الرئيسية في الأعمال المقبلة.

أما مسلسل إخواتي، الذي يفترض أنه بطولة نسائية، فقد نجح أزواج البطلات فى خطف الأضواء بشدة، ومنهم النجم محمد ممدوح، الذي لم يظهر سوى مشاهد محدودة، وجسد شخصية "عابدين"، إذ حظى بانتباه المشاهدين لتمثيله المرن الذى يدخل للقلب قبل العقل بسرعة الصاروخ، وفى نفس العمل خطف الفنان حاتم صلاح الأضواء بشخصية فرحات التربي المتزوج من كندة علوش ويرغب فى الانجاب.

واستمر الأمر كذلك فى الأعمال الكوميدية، فقد شهد مسلسل أشغال شقة جدا تألق مساعد البطل الفنان مصطفى غريب في دور "عربي"، حيث يضيف لمسة كوميدية وإنسانية جعلت شخصيته مميزة في العمل، لدرجة دفعت البعض باعتباره بطلا إلى جوار هشام ماجد.

ومن بين الأدوار التي خطفت الجمهور بشكل كبير، ذلك الدور الذي قدمه الفنان الشاب مصطفى عماد، "آسر"، ضمن مسلسل سيد الناس، وهو أول ظهور له على الشاشة الصغيرة، وحصد الممثل الشاب على اشادات كبيرة من الجمهور نتيجة التلقائية التي قدم بها الدور.

ويجسد مصطفى عماد شخصية آسر الجارحي، نجل الفنان عمرو سعد خلال أحداث المسلسل، هو شاب مصاب بالتوحد، يتمتع بذكاء حاد وقدرة فائقة على كتمان الأسرار، كان قريبا جدا من جده رشدي، مما جعله يحمل مفتاح العديد من الأسرار العائلية.

وفي مسلسل 80 باكو برزت العديد من الفنانات اللاتي قدمن أدوارا لافتة، وبينهم انتصار حيث خطفت الأضواء من بطلة العمل الفنانة الشابة هدى المفتي، وجسدت انتصار دور "مالكة كوافير"، وتدور أحداثه حول شخصيات من وسط القاهرة، مما أتاح لها مساحة واسعة لاستعراض قدراتها في المزج بين الأداء الكوميدي والدرامي.