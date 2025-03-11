شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن ضمن top 3 على منصة Watch It قبل انتهاء عرضه والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب نهاية النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وعرض الحلقات الأخيرة من مسلسلات الـ15 حلقة ضمن سباق دراما رمضان 2025، يواصل مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسنى، تحقيقه نجاحاً لافتاً على المستوى الجماهيرى منذ انطلاق عرضه مع أول أيام شهر رمضان.

ويتواجد مسلسل الكابتن ضمن الثلاث أعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، بالتزامن مع عرض الحلقة 12 اليوم الثلاثاء على المنصة وقناتى dmc، وdmc دراما، وذلك بسبب أحداثه الكوميدية الشيقة وتفاصيله السرديه للحدوته التي يدور حولها العمل الفانتازي.



مسلسل الكابتن صمن الأعلى مشاهدة على watch it

يعرض مسلسل الكابتن على قناة DMC الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3.45 مساء والساعة 8 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 11.15 صباحاً والساعة 7.30 مساء هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it.

وتدور أحداث مسلسل الكابتن فى إطار كوميدى حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم، حتى تصعد أرواحهم ويخرجوا من حياته لتعود إلى طبيعتها.

جدير بالذكر أن مسلسل الكابتن من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو k media، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، سوسن بدر، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، وعمر شرقي، كما يشارك بظهور مميز الفنانة وئام مجدي، ويظهر فب الحلقات مجموعة من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلى.

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