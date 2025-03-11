خاص لسيدتي ريم النجم: للمعاريس فقط تصدر الترند وسأكون عنصر المفاجأة بالحلقة 15

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:59 مساءً - تحدثت الفنانة ريم النجم أثناء تواجدها في إطلاق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية في المملكة، بحفل السحور الرمضاني السنوي لشركة "قنوات"، بحضور نخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين، وبحضور تركي الشبانة، لسيدتي عن مشاركتها الرمضانية من خلال عمل واحد عرض والآخر لم يتم عرضه بالموسم الرمضاني قائلة: "لديّ مسلسل يُعرض بالموسم الرمضاني الحالي وهو بعنوان "للمعاريس فقط" ولم أظهر بالحلقات الأولى إلى الآن وسأكون عنصر المفاجأة بالعمل وستبدأ رحلتي بأحداث العمل بالحلقة 15".

تصدر مسلسل للمعاريس فقط الترند

وعند سؤالنا عن الأصداء التي وجدتها للعمل بعد عرض عدد من حلقاته أجابت ريم النجم قائلة: "الأصداء جدًا ممتازة وتصدر المسلسل "للمعاريس فقط" الترند وهو مسلسل يتناول القصص العائلية عن الأزواج ومشاكلهم، وهو عمل جميل وفكرته مختلفة، وأضافت قائلة: "أيضًا صورت مسلسل آخر كوميدي كان من المقرر عرضه بشهر رمضان ولكن تم تأجيل عرضه إلى بعد رمضان".

وعن مشاريعها القادمة قالت ريم: أقوم بالتجهيز لأعمال ولكن لم تكتمل الرؤية لها أو يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي وسأكشف عنها لاحقًا.

وعند سؤالنا لها أين هي من المشاركات السينمائية، أجابت قائلة: كانت لي تجارب سابقة من خلال عملين سينمائيين والحمد لله كانت جيدة، ومنذ فترة لم أشارك بالسينما ولكن إذا جاءت فرصة مناسبة بإذن الله سأوافق لخوض التجربة من جديد.

وعن الأعمال التي تتابعها بشهر رمضان قالت رينم: تابعت مسلسل "شارع الأعشى" أحببته لانه قصة قديمة للحياة بالسعودية وعمل جدًا جميل مكتمل وأيضًا أتابع عملي "للمعاريس فقط" و بعد رمضان إن شاء الله ساقوم بمتابعة الأعمال الأخرى.

قد ترغبين في معرفة شاهدوا هيا عبد السلام تروّج لـ وحوش وللمعاريس فقط.. وهذا ما قالته

مسلسل "للمعاريس فقط"

"للمعاريس فقط" هو مسلسل من بطولة الفنانة هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فؤاد علي، ريم أرحمة، ميثم بدر، غادة الكندري، شيماء قمبر، أحمدالسداني، ريم النجم، سارة صلاح، إيمان العلي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هيا عبدالسلام ولولوة عبدالسلام، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»