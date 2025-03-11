شاهدوا كيف علقت طرفه الشريف على صور جمعتها مع صديقاتها بـ شارع الأعشى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:59 مساءً - استطاع مسلسل "شارع الأعشى"، الذي يُعرض حالياً بالموسم الرمضاني 2025، أن يجذب الكثير خلال مشاهدتهم، لما يحمل من قصص مختلفة وبفترة زمنية محددة مضت، والعمل من تأليف الروائية والكاتبة بدرية البشر.

وشاركت الفنانة طرفه الشريف، التي تجسد دور "عطوى" بالمسلسل، متابعيها صورة لها جمعتها بصديقاتها بـ شارع الأعشى مزنة الجازي، عواطف، وعزيزة، وعلقت وكتبت: "ومن ماضٍ شاق وصعب، أتيت لرحلة شفاء وأمل غير موجود! إلا عندما بدأت تلك المواقف التي أثبتت لي أنني لست وحدي وأن التشافي يبدأ حينما تقبل به وبأصدقاء فعلوا ما لم تتخيله لِتشافيك".

كما علقت طرفه الشريف على صورة أخرى لها من العمل، وكتبت: "عندما يجبرك الزمن على ارتداء ثوب ليس لك، ويخلق منك شخصاً لا يمثلك كي تعيش. فتجد أيادي مُمتدة لك بحب وأمل لم تعشه قط، فتتساءل: هل هم سيدومون! أم أنهم لفترة وجيزة؟!".

وكانت طرفه الشريف قد كشفت مؤخراً مدى سعادتها بالمشاركة بمسلسل "شارع الأعشى"، ونشرت صورة لها من كواليس العمل وكتبت: "يشرفني أن أكون جزءاً من هذا العمل الرائع، وأن أجسد شخصية "عطوى" التي أبدعتها الدكتورة بدرية البشر، سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن الظن، وأتطلع لتوصيل إحساس وأبعاد هذه الشخصية للمشاهد بكل صدق وإحساس".

أعمال طرفه الشريف بالموسم الرمضاني 2025

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تواجدت الفنانةبعملين بالموسم الرمضاني الحالي الأول هو، وهو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم،، بالإضافة إلى آخرين.

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أما المسلسل الثاني فهو مسلسل "شباب البومب" بموسمه الـ 13، حيث يعود "عامر" الذي يجسد شخصيته الفنان فيصل العيسى؛ ليشارك أصدقاءه جلستهم اليومية، ويجتمعون لإنجاز أهداف عديدة، وطموحات سعوا كثيراً لتحقيقها، ووضع حلول لمشاكلهم، والعمل من بطولة فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبد العزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفه الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبدالرحمن، علي المدفع، وعدد كبير من الفنانين.

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