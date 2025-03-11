أحمد زاهر يرد على منتقدي شخصيته في سيد الناس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:59 مساءً - رد الفنان أحمد زاهر على الانتقادات التي وُجهت له عن شخصيته في مسلسل سيد الناس الذي ينافس به في موسم رمضان 2025، واعتبار البعض أنه لم يقدم أي جديد عن دوره في مسلسل "البرنس" الذي قدمه في رمضان 2020.

أحمد زاهر يرد على الانتقادات

وعن الانتقادات التي تُكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علق أحمد زاهر قائلاً: "دي لجان وناس بتدفع فلوس عشان تشتم في زمايلها أنا مليش علاقة بالموضوع دا، نفسي يبتكروا يعملوا أكونت حقيقي لكن أغلبها مزيف لمجرد تدمير النجاح فقط لا غير وطبعاً كلنا عارفين مين اللي وراها وأنا مش هتكلم في دا لأنه لا يعنيني"، وتابع قائلاً: "مليش دعوة بكلام بعض الناس هي بالنسبة ليا شخصية جديدة آه شريرة وأنا عملت شر قبل كده أكتر من مرة وكل شرير ليه تفاصيله وله طريقته وانفعالاته".

وعن المشهد الذي جمعه بابنته أكد أن المخرج محمد سامي طلب أن يكون المشهد طبيعي وأن يقوم بضربها بشكلٍ حقيقي، حتى يبدو المشهد مقنعاً.

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مسلسل "سيد الناس"

" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس؛ يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، ما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم، وهم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

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