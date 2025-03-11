عزام النمري ينشر صورة مع أشقائه ووالدته بـ أم 44 وهكذا يعلّق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:59 مساءً - نشر الفنان عزام النمري صورة جمعته بالفنانة فاطمة الصفي- التي تجسد دور والدته- وأشقائه الثلاثة، في مشهد من مسلسل "أم 44"، الذي يُعرض حالياً بالموسم الرمضاني 2025، وعلّق عزام النمري على الصورة وكتب: "يخططون كيف يقسمون الورث؟".

أعمال عزام النمري برمضان

https://www.instagram.com/p/DHB8twPN61H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHB8twPN61H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHB8twPN61H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكان الفنان عزام النمري قد ظهر بعملين برمضان؛ الأول، تم تصويره بالرياض، من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة: الفنانة سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

قد ترغبين في معرفة عزام النمري لـ"الخليج 365": عودة مهرجان المسرح الخليجي 14 بعد توقف لسنوات أمر يثلج الصدر

تدور أحداثه في دراما كوميدية، حيث تخوض ثماني نساء، في العقد الرابع من عمرهن، تحديات الحياة معاً، من الزواج والطلاق والأمومة والأسرة والخيانة الزوجية والمال وغيرها.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "الزافر"، وهو من كتابة عثمان جحا وأحمد المسعري وإبتسام المنصور، وسيُعرض على قناة sbc خلال شهر رمضان 2025، من ﺇﺧﺮاﺝ سيف شيخ نجيب، ومن بطولة الفنان راشد الشمراني، أضوى فهد، أضوى شاكر، مريم الغامدي، مروة محمد، العنود عبد الحكيم، غادة الملا، جبران الجبران، ونوف سعد.

آخر أعمال الفنان عزام النمري السينمائية

https://www.instagram.com/p/C16_YNjI16c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C16_YNjI16c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C16_YNjI16c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكان آخر عمل سينمائي للفنانهو فيلم "هجان"، الذي حقق جوائز ونجاحات عديدة، وجسد بالفيلم شخصية "غانم" الأخ الأكبر لـ"مطر" بطل الفيلم، وكان يقدم النصيحة لشقيقه الأصغر في ظل غياب والده ووالدته، وشخصية "غانم" هي شخصية واثقة جداً بنفسها، يشعر بأنه ورث الأمجاد أباً عن جد، ويشعر بداخله أنه بطل ويحب الشعر والفلكلور، والعمل بوجه عام جاء في إطار درامي، ويتناول قصة الشقيقين مطر وغانم اللذيْن يعيشان في صحراء، ويؤدي وقوع حادث مؤسف لغانم إلى اتجاه مطر لسباقات الهجن للاحتفاظ بالناقة "حفيرة"، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أبو بكر شوقي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أبو بكر شوقي وعمر شامة، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عمر العطاوي، شيماء الطيب، عزام النمري، تولين بربود، إبراهيم الحساوي، محمد هلال.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»