نوال الزغبي تواصل تألّقها مع “الحبايب” وتحقق نجاحًا لافتًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسبوع من إصدارها، تجاوزت أغنية “الحبايب” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب، مؤكدةً نجاحها الجماهيري وانتشارها الواسع. الأغنية، التي تميّزت بإحساسها الدافئ وأجوائها الوجدانية المتناغمة مع شهر رمضان، تصدرت قوائم الاستماع وحققت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم جديد ومفاجآت قادمة

وفي سياق آخر، كشفت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي على منصة “X” عن مستجدات ألبومها الجديد، معلنةً أن العمل سيضم 7 أغنيات بدلًا من 6 كما كان مقرراً سابقًا. وأوضحت أن الألبوم سيشمل مزيجًا من الأغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية، معبرةً عن حماسها الشديد لهذا الإصدار الذي يُنتظر أن يكون من أبرز الأعمال الغنائية لهذا العام.

وتواصل النجمة اللبنانية تأكيد مكانتها كواحدة من أهم نجمات الغناء في العالم العربي، خاصةً بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها العام الماضي مع أغنيتي “من باريس” و”فخامة معاليك”، اللتين لاقتا صدى واسعًا على مختلف المنصات الرقمية والإذاعية.

حفل مرتقب في بيروت وظهور خاص في “رامز إيلون مصر”

على صعيد آخر، تستعد نوال الزغبي للقاء جمهورها في حفل ضخم بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث ستحيي حفلاً في “Quora Beirut” يوم ثالث أيام العيد. ووجّهت رسالة لمحبيها عبر حساباتها على مواقع التواصل قائلة: “لأن لبنان ما بيلبقلو إلا الفرح والأعياد، ناطرتكن تا نعيد سوا ببيروت بثالث يوم عيد الفطر المبارك بـQuora Beirut، كونوا كتار، اشتقتلكن!”

إضافةً إلى ذلك، تحلّ نوال الزغبي ضيفة شرف في برنامج المقالب “رامز إيلون مصر”، الذي تم تصويره في الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث حظيت إطلالتها بإشادات واسعة من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.