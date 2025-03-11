مي عمر ترد على الانتقادات: “إش إش” لا يهدم القيم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “تفاعلكم”، الذي يذاع على قناة “العربية”، ردّت الفنانة مي عمر على انتقادات مسلسلها الجديد “إش إش”، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني الحالي، حيث أكدت أنها ترفض تماماً تقديم أعمال تخالف قيم ومبادئ المجتمع المصري، كما أوضحت أن تقديمها دور راقصة في مسلسلها كان ضرورياً لمناقشة قضية، وتسليط الضوء على حالة وُلدت في مجتمع به راقصات، ولكنها تسعى دائماً لتغيير حياتها، متحديةً كل مَن يقول إن المسلسل يهدم قيم المجتمع.

في السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات مي عمر خلال البرنامج:

– أرفض تقديم الأدوار التي تخالف قيم ومبادئ المجتمع.

– الرقص في مسلسل “إش إش” يُقدَّم باحترام، حتى بدل الرقص فيها احتشام.

– بالنسبة الى الألفاظ فللراقصات لغة خاصة تتلاءم مع البيئة التي يعشن فيها.

– أتحدّى كل مَن يقول إن المسلسل يهدم قيم المجتمع، وأؤكد أن القصة اجتماعية وليس فيها أي مشهد خادش للحياء.

– لا أستغرب الهجوم على المسلسل، لأن فكرته جدلية.

– لم أكن أجيد الرقص وكان من الضروري أن أتعلّمه… فتدرّبت ستة أشهر.

– السبب الوحيد لخسارة الوزن هو التقليل من تناول الطعام.

مسلسل “إش إش” هو بطولة الفنانين: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، ندى موسى، طارق النهري، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد زاهر… وتدور قصة العمل في إطار اجتماعي، حول “إش إش” الراقصة، وتجسّدها مي عمر، التي تحلم بأن تترك الرقص، وتقع في غرام محمد الشرنوبي، ويقرران الزواج عرفياً، بالرغم من خطوبته لندى موسى ضمن أحداث المسلسل.