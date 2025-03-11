هايلي بيبر تردّ بحزم: لم أسخر من سيلينا غوميز!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أحدثتها علامة “إعجاب” بمنشور يسخر من النجمة العالمية سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، نفت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر تماماً هذه الاتهامات.

وقال ممثل عن هايلي لمجلة Us Weekly: “هذا لم يحدث أبداً، القصة كلها مركّبة من جانب صانعة محتوى تبحث عن الشهرة باستخدام رواية قديمة ومكررة، وهذا لم يحصل أبداً”.

وعلى الرغم من الضجة الحاصلة، لم تردّ سيلينا على الموضوع، وتجاهلته تماماً، بل وشاركت فيديو ظهرت فيه مع بيني بلانكو وهما يقودان سيارة مكشوفة وردية اللون، ويستمتعان بوقتهما معاً، لتؤكد مجدّداً العلاقة القوية بينهما.

ويبدو أن هايلي بيبر اضطرت إلى الردّ بعد موجة الانتقادات والتعليقات التي أحيت قصة زوجها وسيلينا القديمة، حيث ادعت “تيك توكر” تُدعى كورتني بأن هايلي وضع علامة إعجاب على فيديو ساخر يتضمن مجموعة من الصور العفوية التي تجمع سيلينا بخطيبها.

يُذكر أن سيلينا غوميز كانت على علاقة مع النجم الكندي جاستين بيبر خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018، وكانت العلاقة بينهما متقطّعة وانتهت بمواعدته لهايلي وطلب الزواج منها.