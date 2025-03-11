ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بـ”الأميرة”: أداء مختلف وقضية جريئة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت الفنانة ياسمين صبري أن تخطف الأنظار في دراما رمضان بعد أن تمردت على الشخصية المعروفة عنها في أعمالها الدرامية السابقة، وذلك في عمل درامي مستوحى من قصة حقيقية، حيث تقدّم تجربة درامية مختلفة في مسلسل “الأميرة- ظل حيطة”، الذي ينتمى الى نوعية الـ15 حلقة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم: نيقولا معوض، ووفاء عامر، وهالة فاخر، وعابد عناني.

وتمكنت ياسمين صبري من خلال مسلسلها من فتح ملف قضايا المرأة، لتلقي الضوء على تسرّع الفتيات في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادي للزوج، بجانب استعراض نماذج من الشخصيات النرجسية والخيانة ومشكلات الأسرة.

ونجحت ياسمين من خلال شخصية “زينب” التي تقدّمها في المسلسل بأن تخطف الأنظار بأدائها المميز، حيث تلوّنت في وجوه عدة وأقنعت المُشاهد بها في مراحل تحول الشخصية من الفتاة الساذجة ثم الحبيبة المغدورة التي تعاني من تحكّم زوجها وممارسة نرجسيته عليها في كل شؤون حياتها مبرراً لها تصرفاته بأنها بدافع الحب، ولكن يتضج في ما بعد أنه رجل لعوب وتمكن من خداعنا جميعاً لنصدّق أنه الضحية.

وتمرّدت ياسمين على نفسها في اختيارها موضوعاً مهماً يهتم بقضايا المرأة من خلال شخصية “زينب”، التي تحتوي على الكثير من الانفعالات ما بين الخوف والحب والحنين والقوة والضعف، وقدّمتها بعفوية من دون تصنّع، فبعد تجسيدها شخصية “ملك” الفتاة الأرستقراطية بنت الذوات في مسلسلها “فرصة ثانية”، ظهرت هذا العام مع السيناريست محمد سيد بشير في ثوب “زينب” الفتاة المتوسطة، التي تعمل في أحد توكيلات الملابس، وتتمتع بالمهارة مع امتلاكها الطموح الكبير الذى يجعلها تتولى مناصب كبيرة داخل الشركة المالكة للتوكيل.