خبر سار لعشاّق مسلسل “المنظّمة”، هذا ما أعلنته الشّركة المنتجة

مع اقتراب انتهاء موسم المسلسلات الدّراميّة، أعلنت الشّركة المنتجة للمسلسل التّركيّ “المنظّمة” تجديده لموسم سادس، ما دفع بالجمهور إلى التّعبير عن فرحه بعد انتشار هذا النّبأ السّارّ.

ومن الطّبيعيّ أن ينضم إلى الجزء الجديد شخصيّات جديدة، كما ستنفصل شخصيّات رئيسيّة. وأوّل من انفصل عن العمل الممثّلة جيزام جونيش (شخصيّة سيلين شقيقة النّقيب ألتاي) التي انفصلت عن طاقم العمل في الحلقة التي تمّ عرضها في السّاعات الماضية.

كما كان لافتًا تسجيل “المنظّمة” انخفاضًا في نسب مشاهدته في الحلقة التي عرضت بالأمس إذ حقّق نحو ٧.٩١.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وكان الممثّل التّركيّ، تولغا ساريتاش، قد انضمّ إلى الموسم الخامس من العمل بشخصيّة (النّقيب ألتاي) حيث تولّى مهمّة حماية نسليهان (أيبوكي بوسات) التي تمّ تكليفها بمهمّة خاصّة داخل المخابرات.

كما ضمّ الجزء الخامس كلًّا من مراد آيغن: عدنان بيريجيك، مراد هان، أرسين حاجي صالحوغلو.