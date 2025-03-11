بريتني سبيرز تعرّض نفسها للخطر أثناء تذكّرها حبيبها السّابق جاستن تيمبرليك

رفعت بريتني سبيرز حدّة الجدل – حرفيًّا – عندما نشرت مقطع فيديو لنفسها وهي ترقص بشكل استفزازيّ بالقرب من مدفأة.

وفي المقطع الذي تمّ نشره على موقع إنستغرام، ظهرت نجمة البوب البالغة من العمر ثلاثة وأربعين عامًا وهي تتمايل على إيقاع أغنية “Señorita” الناجحة لجاستن تيمبرليك التي أطلقها في عام ٢٠٠٢، وهي أغنية تعود إلى علاقتهما الرّومنسيّة في أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين.

وقد لفت اختيار الموسيقى انتباه المعجبين على الفور، نظرًا للتّاريخ المضطرب بين سبيرز وتيمبرليك. كان الثّنائيّ على علاقة لمدّة ثلاث سنوات قبل الانفصال الذي حظي بتغطية إعلاميّة كبيرة في عام ٢٠٠٢، محور الدّراما المتجدّدة في السّنوات الأخيرة.

وكانت سبيرز قد أثارت الجدل في السّابق بعدما نشرت مذكّراتها التي تحمل عنوان “المرأة في داخلي”، وسلّطت الضّوء على انفصالهما. في الكتاب، اعترفت بخيانتها لتيمبرليك مرّة واحدة مع مصمّم الرّقصات ويد روبسون، لكنّها ادّعت أيضًا أنّ تيمبرليك قد خانها عدّة مرّات. بالإضافة إلى ذلك، كشفت أنّها أجرت عمليّة إجهاض أثناء علاقتهما لأنّ تيمبرليك “لم يكن سعيدًا” بالحمل.

ورغم أنّ تيمبرليك لم يتطرّق علنًا إلى هذه الادّعاءات، فإن ردّ فعله على ردود الفعل العنيفة كان واضحًا للغاية. وبينما حملت سبيرز غصن الزّيتون في وقت سابق من هذا العام ــ إذ أشادت بأحدث موسيقى لتيمبرليك ــ إلّا أنّه بدا وكأنّه رفض اعتذارها خلال حفل موسيقي، إذ صرّح قائلا: “أودّ أن أغتنم هذه الفرصة للاعتذار إلى أيّ شخص على الإطلاق” قبل أن ينطلق في غناء أغنية “Cry Me a River”.

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يضيف مقطع الفيديو الرّاقص الأخير لسبيرز إلى التّكهّنات المستمرّة حول علاقتهما المعقّدة. هل كان ذلك بمثابة تحيّة حنينية أم هجومًا خفيًّا على تيمبرليك؟ لا يزال المعجبون منقسمين، ولكن هناك شيئًا واحدًا مؤكّدًا – عندما يتعلّق الأمر ببريتني سبيرز وجاستن تيمبرليك، فإنّ الدّراما لا تنتهي أبدًا.