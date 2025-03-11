لماذا حُرمت دانا حلبي من أطفالها لسنوات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:21 مساءً - كشفت الفنانة دانا حلبي عن واحدة من التجارب الصعبة التي عاشتها في حياتها، وذلك خلال لقائها في برنامج أوضة ضلمة.

حرمان دانا حلبي من أولادها

قالتأنها حُرمت من طفليها لسنوات طويلة بسبب خلافها مع والدهما، وكشفت قائلة: "من الحاجات اللي أذتني أني اتحرمت من أولادي، كانوا صغيرين وبنتي كان عندها سنة، وابني 3 سنين، وقعدت 7 أو 8 سنين محرومة منهم".

وعن سبب حرمانها من طفليها قالت دانا: "أبوهم حرمني منهم علشان قررت انفصل، في فئة معينة من الرجالة بتنتقم من الست بأولادها، وتعرفت عليهم بعد فترة وبقى عندي معاهم تواصل خفيف".

وكشفت دانا أنها سافرت للقاء طفليها عدة مرات لكنها في كل مرة لم تتمكن من رؤيتهما، لأن والدهما قرر أن يفرض هذا العقاب عليها، وأنهت دانا حديثها عن طفليها قائلة: "أنا مش طالبة إنهم يحبوني، أنا طالبة إنهم في يوم من الأيام يسألوني".

أحدث أعمالها

يُذكر أنتشارك في مسلسل "الحلانجي" الذي يُعرض خلال شهر رمضان، ويجسد محمد رجب فيه دور لص سيارات. مسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري،، ومجموعة من الفنانين.

يمكنك متابعة في رامز إيلون مصر: محمد رجب يكشف زواجه من هذه الفنانة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».