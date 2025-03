نيكول كيدمان تأخذ خطوة للوراء على المستوى المهني في عام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:21 مساءً - شهد عاما 2023 و2024 نجاحاً لافتاً للنجمة العالمية نيكول كيدمان، إذ خاضت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، حصلت من خلالهما على العديد من الإشادات والتكريمات والجوائز، ولكن عام 2025 سيشهد تغيراً في مسار كيدمان الفني؛ إذ أعلنت أن العام الحالي سيمثل لها فترة راحة واسترخاء.

نيكول كيدمان تفضل الراحة بعد عام شاق

حلَّت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان ضيفة بمهرجان SXSW للأفلام والتلفزيون لعام 2025 في أوستن بولاية تكساس يوم الأحد 9 مارس، وقالت خلال مقابلتها مع صحيفة Hollywood Reporter، إنه بعد أن كان العام الماضي مزدحماً بشكل لا يصدق، فإنها مستعدة لتأخذ خطوة للوراء، فقد حان وقت الراحة والاسترخاء.

وقد شاركت كيدمان في العديد من الأعمال لعام 2024، وهي: Expats، A Family Affair، The Perfect Couple، Spellbound، وBabygirl، هذا بالإضافة إلى الموسم الثاني من مسلسل Lioness.

عملان لنيكول كيدمان في 2025

قالت النجمة البالغة من العمر 57 عاماً للمنفذ: "كنت أكثر انفتاحاً العام الماضي، هذا العام لدي Holland، ولدي Nine Perfect Strangers، ثم سأغيب لبقية العام. لذا، حسناً!".

في فيلم الإثارة والغموض Holland، الذي عُرض لأول مرة في SXSW، تلعب كيدمان دور معلمة في بلدة ميشيغان الصغيرة الواقعة في الغرب الأوسط. وتشتبه كيدمان وصديقتها (غيل جارسيا بيرنال) في أن زوجها (ماثيو ماكفادين) يعيش حياة مزدوجة، فتبدأ في التحقيق والكشف عن سر غامض.

أما بالنسبة للموسم الثاني من Nine Perfect Strangers، فسوف تُعيد كيدمان تمثيل دورها كخبيرة المنتجعات الصحية ماشا دميتريشنكو بينما ينضم موراي بارتليت وكريستين بارانسكي وهنري جولدينج وغيرهم إلى فريق التمثيل في أدوار جديدة.

وعلى الرغم من أن كيدمان ذكرت للصحيفة هذين العملين فقط، إلا أن Amazon Prime أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستظهر في فيلم الإثارة والغموض Scarpetta، ومن المتوقع إصداره في وقت ما في عام 2025.

ومن الجدير بالذكر أن كيدمان تسلمت جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز بالم سبرينغز للأفلام في يناير الماضي، وذلك عن أدائها في فيلم Babygirl. وقد أهدت الجائزة لوالدتها الراحلة، جانيل آن كيدمان، وكرمتها بعبارات مؤثرة أثناء قبولها الجائزة، كما أنها حصلت في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي للعام الماضي على جائزة أفضل ممثلة عن نفس الدور، لكنها لم تتسلم جائزتها؛ إذ غادرت المهرجان بعد علمها بخبر وفاة والدتها، لتتسلم مخرجة الفيلم الهولندية هالينا رجين الجائزة نيابةً عنها.

