هل يتعاون عمرو محمود ياسين مع أحمد العوضي في أعمال قادمة؟ ما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:21 مساءً - كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن موقفه من التعاون مع الفنان أحمد العوضي في أعمال قادمة، خاصةً بعد انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز.

حقيقة تعاون عمرو محمود ياسين مع أحمد العوضي

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حلَّ المؤلف عمرو محمود ياسين ضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري" المذاع على قناة "CBC"، وخلال الحلقة وجّهت له أسما سؤالاً حول إمكانية العمل مجدداً مع الفنانبعد انفصاله عن، حيث قالت أسما: "هناك سؤال خبيث: إنت اشتغلت معفي مسلسل واحد. ودلوقتي بتشتغل معلكن لو العوضي طلب منك مسلسل هتعمله؟"، ليرد عليهاقائلاً: "أنا اشتغلت معزمان في حدوتة ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهو عمل فيها الدور حلو جداً، ودائماًيقول أول حاجة طلعت فيها ترند هو المسلسل دا، وكان عامل دور ملهوش علاقة بالنوعية التي يقدمها حالياً"، وأكمل: "أنا عندي تفاهم معاه، وفي مسلسل "اللي ملوش كبير" كان هناك تفاهم وهو كان ملتزم جداً بالنص،معنديش مشكلة معاه كفنان إطلاقاً وعلى المستوى الشخصي رجل محترم وأنا باقدّره جداً".

وتابع عمرو محمود ياسين: "ومفيش حاجة تمنعني إني أشتغل معاه لأني معنديش خلاف شخصي معاه، وهو فنان مهم وجيد، لكن ياسمين هي اللي صديقتي وأخت ليا، أنا مش عاوز أدخل الحاجات الشخصية في الموضوع بس أنا بعتبر ياسمين عبد العزيز جزء من عيلتي".

واستطرد: "إذا العوضي طلب مني عمل أسألها، وما اعتقدش إنه يضايقها، ياسمين تجاوزت الموضوع حقيقي، وهما سابوا بعض بكل حب واحترام وتقدير متبادل حتى لو فيه مناوشات ممكن تحصل كده أو كده بس في الأول وفي الآخر فيه تقدير متبادل والعوضي بيحترم ياسمين كفنانة، ونجمة العالم كله بيقدرها، وأنا معنديش مشكلة مع أحمد ومقتنع بيه كفنان، وكنت كتبت بوست منذ سنوات تنبأت فيه لأحمد العوضي بالنجومية".

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ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وجهاً لوجه في رمضان 2025

يتنافس كلٌ من ياسمين عبد العزيز وفي موسم رمضان 2025، حيث يقدم كل واحدٍ منهما بطولة مسلسل بعدما كانا يتعاونان معاً في رمضان، حيث قدما معاً مسلسلي "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، "ضرب نار" في رمضان 2023، وسبق وأن قدما معاً مسلسل "لآخر نفس" عام 2019.

وتقدم ياسمين عبد العزيز في شهر رمضان هذا العام مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يشارك في بطولته كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

أما أحمد العوضي فيواصل تصوير مسلسله "فهد البطل"، ويشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، محمود البزاوي، يارا السكري، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

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