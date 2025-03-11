لوسي توضح سبب زعلها من حمادة هلال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:21 مساءً - تشارك النجمة لوسي في الماراثون الرمضاني 2025، من خلال مسلسل "فهد البطل"، وقد كشفت عن أوجه التشابه بين شخصيتها وبين "فايزة الشبح" التي تؤديها في العمل، كما تحدثت عن سبب زعلها من الفنان حمادة هلال.

لوسي تكشف عن سبب الزعل بينها وبين حمادة هلال

حلَّت الفنانة لوسي ضيفة برنامج "تفاعلكم"، المذاع على قناة "العربية"، وتحدثت خلال الحلقة عن سبب الزعل بينها وبين الفنان حمادة هلال؛ حيث قالت: "أنا اللي زعلانة منه، لأنه ظهر في برنامج وقال لوسي بتكذب، وأنا مابكذبش وعندي دليل على كلامي إن الجن كانوا موجودين في موقع تصوير المداح، لأنني ظهرت وقلت إني قرأت عن عالم الجن، لكي أستطيع تأدية دور الجنية هند بنت الأحمر في المداح".

وتابعت: "وفعلاً كان بيحصلنا حاجات غريبة، وكان معايا الماكييرة بتاعتي هي شاهدة كان بيحصلنا حاجات غريبة؛ مثلاً كنا جالسين في الأوتيل؛ التلفزيون يقع، أو مثلاً أذهب لمكان التصوير؛ فأجد عاصفة شديدة جداً. موقف آخر عندما ذهبت للتصوير فوق الجبل؛ فهناك شيء يشبه المصعد للصعود أعلى الجبل، لأن طوله أكثر من 20 متراً فوق الأرض، المصعد باظ وانتظرنا 4 ساعات، فطلع الأستاذ حمادة وكذّب كل هذه الحوادث".

وأكملت لوسي: "والمفروض في مشهد في الأحداث، أستاذ حمادة بيسلسل الجنية دي، أثناء المشهد أنا تثبت في الأرض وكان معانا شيخ في اللوكيشن يقرأ قرآناً بجانبنا، ولكني لم أسمع أي شيء سوى صريخ، وأنا أخذت على خاطري؛ لأنه لم يصدق هذا، ولكن إحنا حصل لنا ذلك بالفعل".

واستطردت: "أنا أريد توضيح أمر أن الجن الشرير هو أضعف من البني آدمين بكثير، بدليل أنه يُسخر من أجل تنفيذ أشياء شريرة، ودائماً يذهبون لأصحاب النفوس الضعيفة؛ مثل الدجالين وقارئي الفنجان، وفعلاً أنا حصلّي كدا وعندي شاهد عيان الماكييرة بتاعتي على كدا".

وكشفت لوسي:" في المداح لأن العمل عن عالم الجن؛ كانوا بيحضروا فعلياً ومتواجدين لأننا بنصور في أماكنهم في الجبال وأماكن مهجورة، كنا نصوّر وفجأة نلاقي تجمع كلاب وقطط أشكالها غريبة، ولكن لأننا جميعاً نقرأ القرآن، فكانوا يتجنبوننا إلى حد كبير".

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لوسي تكشف تفاصيل عن شخصيتها في "فهد البطل"

كما تحدثتعن الشخصية التي تجسدها "فايزة الشبح" في مسلسلها الرمضاني "فهد البطل"، حيث قالت:"في البداية كلمني الأستاذ أحمد العوضي وقالي أنا نفسي تبقي معايا السنة دي في المسلسل، قولت له أنا معاك، ولكن أريد معرفة القصة وأحداث العمل".

وأكملت لوسي: "وقد حكى لي العوضي القصة عبر الهاتف، واتبسطت جداً وقلت له: أهم حاجة الورق. وبعتولي الورق ووجدته مكتوباً بعناية شديدة، وأستاذ محمود حمدان كاتب الورق بعناية شديدة، وأنا لم أستطع في البداية معرفة طبيعة الشخصية هل هي طيبة أم شريرة، إلى أن أعطاني العوضي بعض التفاصيل عن الشخصية، وبدأت الشغل عليها"، وتابعت: "وبدأت أجهز للشخصية، ملابسها وأكسسواراتها، إلى أن جلست مع المخرج محمد عبد السلام، وبدأنا في فك رموز الحاجة فايزة الشبح، واشتغلنا عليها".

وأوضحت لوسي: "شخصية فايزة الشبح ليست شريرة، ولكنها تحب الحق وصوتها في الحق عالٍ، وشخصيتها قوية، وهي ست بتعمل خير كثيراً في الخفاء، ولكنها لا تحب الظلم، ست مصرية نزلت السوق وسط الرجال إلى أن استعادت كيانها وكيان زوجها".

وعن أوجه الشبه بين "فايزة الشبح" وشخصيتها الحقيقية، قالت لوسي: "فيها من أي ست مصرية، وفيها مني طبعاً الجدعنة، وكلمة الحق، وهي كمان عصامية مثلي؛ بنت نفسها بنفسها".

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مسلسل "فهد البطل"

مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة، لكنه يدخل في صراعات متعددة.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، محمود البزاوي، يارا السكري.

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