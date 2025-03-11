عمرو سعد وأحمد زاهر يشوقان جمهورهما للحلقات القادمة من سيد الناس بهذه الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:21 مساءً - حرص النجمان أحمد زاهر وعمرو سعد على تشويق جمهورهما ومتابعيهما للحلقات القادمة من مسلسلهما الرمضاني "سيد الناس"، موجهين سؤال للجمهور على مستقبل علاقتهما في العمل.

عمرو سعد وأحمد زاهر يشوقان جمهورهما للحلقات القادمة من سيد الناس

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مسلسل "سيد الناس"

شارك النجم أحمد زاهر من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من كواليس مسلسله "" جمعه بالفنان، شوقا الثنائي من خلاله الجمهور لمستقبل علاقتهما في العمل ووجها سؤالًا حول انتهاء العداء بين العائلتين، حيث ظهرجالسًا بجوارفي الفيديو هو يوجه سؤالقائلًا: "وبعدين يا جارحي هنتصالح ولا ايه؟"، ليرد عليه: "بص يا جبس هنترك دا للجمهور هل الجارحي أبو العباس والجبس هيبقوا حبايب ولا !.. جاوبوا أنتوا بقى"، ويختتم: "صباح الفل"." تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس؛ يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ ما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم، وهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

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