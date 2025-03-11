بعد شائعات الطلاق.. جورج كلوني يفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار أخبار تفيد باضطراب علاقته بزوجته وتفكيرهما بالانفصال، ظهر النجم جورج كلوني برفقة زوجته المحامية أمل علم الدين في أحد مطاعم مدينة نيويورك، حيث يقيم الزوجان حالياً وكانا في غاية الانسجام والسعادة.

وتمكّن الثنائي من وضع حدّ للشائعات التي تتكرر باستمرار حول طلاقهما، وظهرت أمل في غاية السعادة بملابس كاجوال أنيقة عبارة عن بنطال جينز وتوب بيضاء وسترة ربيعية قصيرة أنيقة.

وظهر النجم العالمي بـ”لوك” مختلف، حيث أحدث تحولاً جذرياً في مظهره استعداداً لتجسيد شخصية الصحافي الأسطوري “إدوارد آر. مورو” في Good Night, And Good Luck، وهو عرض برودواي مقتبس من فيلم عام 2005 بالاسم نفسه، إذ تخلّى الممثل الأميركي البالغ من العمر 63 عاماً عن شعره الأبيض واعتمد على اللون البنّي، وهو ما غير شكّله بالكامل.

وأكدت صحيفة “page 6” أن الزوجين تناولا الطعام في مطعم فخم يفضّله المشاهير وكانا برفقة محاميهما وصديقهما كيفن جونسون.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى اقتراب انفصال النجم العالمي عن زوجته المحامية ذات الأصول اللبنانية بعد 11 عاماً من الزواج، حيث يواجه الثنائي أزمة قد تنتهي بالطلاق، وسط تكهنات بأن كلوني قد يدفع 300 مليون دولار كجزء من تسوية الانفصال.