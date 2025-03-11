الحكم بسجن روان بن حسين وإبعادها عن الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الإثنين، حكمها على الفاشينيستا روان بن حسين، بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وجاء هذا القرار بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وهي في حالة “سكر” في مكان عام، وتسببت في أعمال شغب نتيجة حركاتها غير الطبيعية، وبينت التحقيقات ان الشابة الكويتية اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

وأمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

وشدّدت على أنّ “كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كلّ إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً”.