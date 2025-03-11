الملك تشارلز يكشف عن قائمة أغانيه المفضلة.. وبيونسيه على رأسها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الملك تشارلز الثالث، البالغ من العمر 76 عاماً، عن قائمة أغانيه المفضلة التي أعدّها بالتعاون مع أحد التطبيقات الموسيقية العالمية، تحت عنوان The King’s Music Room، والتي سيتم عرضها لأول مرة مساء اليوم.

بيونسيه وكايلي مينوغ في قائمة الملك الموسيقية

أثبت الملك تشارلز ذوقه الموسيقي الرفيع باختياراته المتنوعة، حيث تضمنت قائمته أغنية “Crazy in Love” لنجمة البوب بيونسيه، التي أصدرَتها عام 2003. وأشاد الملك بالمغنية العالمية، قائلاً: “بيونسيه واحدة من أكثر الفنانين إخلاصاً للمؤسسة الملكية، وغناؤها لا يُضاهيه شيء.” كما هنّأها على فوزها الأخير بأول جائزة غرامي لألبوم العام.

كما عبّر الملك عن إعجابه بالمغنية الأسترالية كايلي مينوغ، مشيراً إلى مدى صعوبة الجلوس ساكناً عند سماع أغانيها، واصفاً إياها بأنها “فنانة استثنائية”.

اختيارات متنوعة من خمس قارات

تضمنت قائمة الملك تشارلز أيضاً:

“Upside Down” لديانا روس، التي وصفها بأنها من الأغاني التي كان يستحيل عليه عدم الرقص عليها في شبابه.

“Could You Be Loved” للنجم الراحل بوب مارلي، حيث أشاد بطاقته الرائعة وتأثيره العالمي من خلال موسيقاه.

بالإضافة إلى أغانٍ لفنانين عالميين مثل ميلي سمولز من جامايكا، ديفيدو من نيجيريا، ميريام ماكيبا من جنوب أفريقيا، مايكل بوبليه من كندا، ودام كيري تي كاناوا من نيوزيلندا.

وأشار القائمون على إعداد القائمة إلى أنها تغطي تاريخاً موسيقياً طويلاً وتجمع أنماطاً مختلفة من الموسيقى، بدءًا من الأفروبيتس والريغي، وصولاً إلى البوب والديسكو والكاليبسو.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يحتفلان بشهر رمضان في لندن

على صعيد آخر، قام الملك تشارلز والملكة كاميلا بزيارة المجتمعات الإسلامية في لندن لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

بدأت جولتهما الملكية في مطعم “دارجيلنج إكسبريس” الهندي، حيث شاركا في تعبئة التمور التي تم إرسالها إلى المستشفيات المحلية للإفطار. وخلال الزيارة، أشادت الطاهية أسماء خان بمهارات الملك تشارلز، قائلة: “أنت أسرع مني في تعبئة التمور!”، ليرد الملك مازحاً حول سرعته في إنجاز المهمة.

كما زار الزوجان الملكيان مطبخ “عماد السوري” في لندن، حيث التقيا بأفراد من الجالية السورية، وشاركا في إعداد وجبات البرياني المخصصة للتبرع لمنظمة Doorstep، التي تدعم العائلات المحتاجة.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية مقطع فيديو يوثّق مشاركة الملك والملكة في التحضيرات الرمضانية، مع تعليق: “التعبئة في دارجيلنج إكسبريس.. ساعد الملك والملكة في تعبئة التمور التي سيتم إرسالها إلى المستشفيات المحلية لتناول الإفطار خلال الشهر الفضيل.”

لمسة ملكية تعكس الانفتاح الثقافي

تعكس هذه الخطوة حرص الملك تشارلز على التواصل مع المجتمعات المختلفة وتعزيز التعايش بين الثقافات، إلى جانب شغفه بالموسيقى الذي تجلّى في اختياراته المتنوعة، ما يعكس انفتاحه على مختلف الأذواق الموسيقية حول العالم.