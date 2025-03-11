فنان تونسي: تعرضنا لـ”الإهانة” في مسلسل “معاوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اشتكى الفنان التونسي جمال المداني من تعرضه لمعاملة سيئة مع بقية زملائه خلال مشاركتهم في مسلسل معاوية، مشيرا إلى أن حضور الممثلين التونسيين في العمل لم يكن متناسبا مع خبرتهم الطويلة.

وقال لإذاعة موزاييك: “لا أعتز بالمشاركة في هذا العمل مع المخرج طارق العريان، لكنني لم اندم لأنني في نهاية الأمر قمت بعملي وحصلت على أجري”.

وأوضح بالقول: “فريق العمل تعامل مع الممثلين التونسيين بطريقة سيئة جدّا في الكاستينغ، حيث شعرنا وكأننا أمام رجال أمن وليس فنانين. كما قاموا بدعوة ممثلين يمتلكون عقودا من الخبرة من أجل إلقاء بضع جمل قبل أن يتم اختيارهم”.

كما انتقد تركيز الإعلام على الفنانين من دول المشرق العربي واكتساحهم للساحة الدرامية العربية، وعدم منح الممثلين المغاربة، وخاصة التونسيين، فرصة كافية لإثبات وجودهم، وتأكيد “أفضليتهم” في بعض الأحيان.

ويثير مسلسل “معاوية” جدلًا واسعًا منذ عرضه في بداية شهر رمضان الجاري، وخاصة فيما يتعلق بتجسيده لأحد الصحابة، فضلا عن تضمنه “مغالطات تاريخية”، وفق مؤرخين.