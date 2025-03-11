بعد عامين من الغياب بسبب مرضها.. كيت ميدلتون تعود إلى المهام الملكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت العائلة المالكة البريطانية، اليوم، حضور كيت ميدلتون، أميرة ويلز، لأول مرة منذ عامين، في حدث رئيسي ضمن التقويم الملكي، وذلك بعد فترة من الغياب نتيجة خضوعها للعلاج الكيميائي من السرطان.

أميرة ويلز تشارك في احتفال يوم الكومنولث

انضمت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 43 عاماً، إلى دير وستمنستر في لندن لحضور احتفالات يوم الكومنولث، برفقة الأمير ويليام، الملك تشارلز، الملكة كاميلا، الأميرة آن، الأمير ريتشارد دوق جلوستر، وبيرجيت دوقة جلوستر. هذا الحدث السنوي يُحتفى به في مختلف دول الكومنولث الممتدة عبر إفريقيا، آسيا، منطقة البحر الكاريبي، الأمريكتين، المحيط الهادئ، وأوروبا.

وخطفت كيت الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستاناً أحمر من تصميم كاثرين ووكر، مزوداً بفيونكة أنيقة، مع قبعة متناسقة من تصميم جينا فوستر. كما تزيّنت بقلادة اللؤلؤ الخاصة بالملكة إليزابيث، وأقراط اللؤلؤ الشهيرة للأميرة ديانا من كولينجوود.

عودة بعد غياب طويل

لم تحضر الأميرة كيت احتفالات يوم الكومنولث العام الماضي في 11 مارس 2024، بسبب تلقيها علاجاً لمرض السرطان، حيث ظهرت لاحقاً في 22 مارس عبر رسالة فيديو كشفت فيها عن تشخيصها، قبل أن تبتعد عن الأضواء معظم العام للتركيز على صحتها.

وفي سبتمبر 2024، أعلنت كيت أنها أكملت العلاج الكيميائي، لتبدأ تدريجياً في العودة إلى مهامها الملكية، حيث شاركت في العديد من الفعاليات إلى جانب الأمير ويليام منذ بداية العام.

وفي يناير الماضي، تحدثت كيت عن حالتها الصحية، قائلة: “أنا الآن في حالة استقرار وما زلت أركز على التعافي. وكما يعرف أي شخص عانى من مرض السرطان، يستغرق الأمر وقتاً للتأقلم مع الواقع الجديد. ومع ذلك، أنا متحمسة للعام القادم، وأشكركم على دعمكم المستمر.”

عودة الملك تشارلز إلى احتفالات الكومنولث

إلى جانب حضور كيت، شهد الحدث أيضاً عودة الملك تشارلز الثالث، الذي غاب عن احتفالات العام الماضي بسبب تشخيص إصابته بالسرطان.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في 5 فبراير 2024 أن الملك شُخّص بالمرض بعد علاجه من تضخم البروستاتا الحميد، حيث تلقى نصائح طبية بتأجيل مهامه العامة، مما أدى إلى غيابه عن احتفال الكومنولث آنذاك.

ورغم ذلك، وجه الملك في 2024 رسالة مصوّرة للمشاركين، مؤكداً التزامه بخدمة شعب الكومنولث بأفضل ما يستطيع.

احتفال يوم الكومنولث

يُعد احتفال يوم الكومنولث واحداً من أبرز الأحداث الملكية السنوية، ويقام في دير وستمنستر الذي شهد زفاف الأمير ويليام والأميرة كيت عام 2011.

ويضم الكومنولث 56 دولة، معظمها كانت ضمن المستعمرات البريطانية السابقة، ويترأسه الملك تشارلز. يهدف التجمع إلى تعزيز التعاون والتنمية بين الدول الأعضاء، وخدمة سكانه البالغ عددهم 2.7 مليار نسمة.