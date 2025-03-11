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شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة تزامناً مع عيد ميلادها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالثلاثاء، 11 مارس 2025 11:54 ص
وتعود هيفاء وهبي إلى الدراما التليفزيونية في رمضان 2025 بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها بطولة مسلسل "لعنة كارما" الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركها البطولة كلّ من نبيل عيسى، شيرين، زكي فطين عبد الوهاب، سامح الصريطي، محمد سليمان، باسل الزارو، نورين كريم، والعمل تأليف عبير سليمان، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج خيري بشارة.
هيفاء وهبي تنتظرعرض فيلم ولاد المحظوظةهيفاء وهبي على مستوى السينما، تنتظر عرض فيلمها الجديد ولاد المحظوظة خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتُجسد هيفاء وهبي خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.
هيفاء وهبي تستمر في التواجد السينمائي خلال السنوات الأخيرة خاصة بعدما عادت في عام 2022 إلى السينما بعد غياب 8 سنوات كاملة منذ بطولتها لفيلم "حلاوة روح" عام 2014، حيث قدمت هيفاء فيلم "أشباح أوروبا" عام 2022، وعُرض لها العام الماضي "2023" فيلم "رمسيس باريس"، وفي هذا العام تواصل التواجد بفيلم "ولاد المحظوظة".
هيفاء وهبي
إطلالة هيفاء وهبى احتفالاً بعيد ميلادها فى رمضان
هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها فى رمضان
إطلالة هيفاء وهبي احتفالاً بعيد ميلادها فى رمضان
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