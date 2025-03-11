شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة تزامناً مع عيد ميلادها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالها الجديدة التى كشفت عنها على حسابها بموقع إنستجرام، وذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، حيث ارتدت هيفاء وهبي فستاناً محتشماً بتصميم العباءة باللون الوردى يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية اللافتة، وعلقت هيفاء وهبي على الصور: "رمضان شهر الفرحة".

هيفاء وهبي استعادت نشاطها الفنى فى الأشهر الأخيرة، حيث انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان سوبر وومان من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها قريباً على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وفى نفس الوقت تحضر للتواجد في الدراما والسينما خلال عام 2025. هيفاء وهبي تستعد لمسلسل المشتبه الرابع

هيفاء وهبي تستعد لخوض تجربة درامية جديدة خلال مسلسل بعنوان المشتبه الرابع الذي يجمعها بمواطنيها اللبنانيين سيرين عبد النور ويوسف الخال، ومقرر البدء في تصويره منتصف شهر مارس، والعمل من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة، ويضم مجموعة من الفنانين اللبنانيين والدوليين من جنسيات متعددة تشمل الروسية، الإيطالية، الكويتية، السورية، المصرية.

وتعود هيفاء وهبي إلى الدراما التليفزيونية في رمضان 2025 بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها بطولة مسلسل "لعنة كارما" الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركها البطولة كلّ من نبيل عيسى، شيرين، زكي فطين عبد الوهاب، سامح الصريطي، محمد سليمان، باسل الزارو، نورين كريم، والعمل تأليف عبير سليمان، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج خيري بشارة.

هيفاء وهبي تنتظرعرض فيلم ولاد المحظوظةهيفاء وهبي على مستوى السينما، تنتظر عرض فيلمها الجديد ولاد المحظوظة خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتُجسد هيفاء وهبي خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

هيفاء وهبي تستمر في التواجد السينمائي خلال السنوات الأخيرة خاصة بعدما عادت في عام 2022 إلى السينما بعد غياب 8 سنوات كاملة منذ بطولتها لفيلم "حلاوة روح" عام 2014، حيث قدمت هيفاء فيلم "أشباح أوروبا" عام 2022، وعُرض لها العام الماضي "2023" فيلم "رمسيس باريس"، وفي هذا العام تواصل التواجد بفيلم "ولاد المحظوظة".