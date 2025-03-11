شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة محمد صلاح تحتفل بظهور مكة فى الجزء الثالث من كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت رباب صلاح، شقيقة النجم المصرى محمد صلاح، بظهور ابنة شقيقها مكة، فى الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، حيث ظهرت مكة خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد++، الذى يذاع على قناة on، وحبسها أولاد ليلى "دينا الشربينى" فى صندوق حتى يلعبوا معها، وتدخلت ليلى حتى لا يصل الأمر إلى والدها.

ونشرت رباب صلاح، صورتين من ظهور مكة محمد صلاح، فى مسلسل كامل العدد++، واكتفت بالتعليق على الصورة بكلمة واحدة وهى mokaa، وبجورها قلب أحمر.



رباب صلاح عبر انستجرام

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.