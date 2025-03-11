شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 11.. بداية حرب بين نيكول سابا وياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

يترقب متابعوا مسلسل وتقابل حبيب عرض الحلقة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، بعدما انتهت الحلقة الماضية على نهاية تحبس الأنفاس بعدما أخرجت ليل (ياسمين عبد العزيز) غلها وحسرتها فى رقية العسكرى (نيكول سابا) بصفعها على وجهها صفعة قوية، صفعة ليل لـ رقية العسكرى ستكون بداية حرب كبيرة بين الاثنين وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة بداية من الحادية عشر التي تعرض مساء اليوم.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب المواجهة الأولى بين ليل ورقية العسكرى وجها لوجه، وذلك خلال عشاء تعارف عائلة إنجي (بسنت أبو باشا) وعائلة أبو عزم بعد خطوبة ابنهما حازم (محمود ياسين جونيور) لإنجي، حيث وافقت ليل على دعوة إجلال وحازم على حضور العشاء باقتراح من رقية العسكري التي طلبت ذلك من زوجها يوسف.

يجلس الجميع على العشاء، وخلال تناول الطعام تتصرف رقية بتصرفات لمضايقة ليل بمداعبة زوجها يوسف، التي تخرج للوقوف في الشرفة، وتتظاهر رقية أمام يوسف بأنها متعاطفة مع ليل وتريد التحدث معها وأخبارها أنها ليست عدوتها وتذهب لها رغم رفض يوسف، وبمجرد فتح رقية الحديث مع ليل تصفعها الأخيرة على وجهها صفعة قوية.

وأعلنت عائلة أبو العزم فى اجتماع بحضور جميع الأفراد عن شراكة رقية العسكرى في الشركة أمام الجميع بعدما كانت تدعم الشركة بشكل غير رسمي، حيث أكد عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) أهمية ما تقوم به رقية العسكرى مع العائلة في الشركة والبيزنس، وبناء عليه لا يصح أن يكون وجودها مستتراً، ويعلن دخلوها الشركة بنسبة 33 % على أن تتم توزيع باقى النسبة على أعضاء مجلس الإدارة ويتم الموافقة على القرار.