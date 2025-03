اللحظات الأخيرة بحياة هالينا هاتشنز في وثائقي جديد يُعرض اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:57 صباحاً - لم يأخذ فيلم Rust للنجم أليك بالدوين دورته في اكتمال عناصره والخروج للعرض على الجمهور كأي فيلم آخر، بل إن هذا الفيلم كانت له ضجة إعلامية خاصة لأنه مرتبط بمأساة لن تُنسى، حيث شهد مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشنز أثناء التصوير، عندما أطلق عليها أليك بالدوين طلقات حية خرجت من المسدس الذي كان يحمله، والذي كان من المفترض أن يحتوي على ذخيرة وهمية وليست حية.

والآن وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على الحادث المأساوي، فإن حياة هالينا هاتشينز ولحظاتها الأخيرة سوف يراها الجمهور من خلال فيلم وثائقي جديد بعنوان "Last Take: Rust and the Story of Halyna".

وفاة هالينا هاتشنز في وثائقي جديد

Last Take: Rust and the Story of Halyna، الذي سيُعرض لأول مرة على منصة hulu اليوم الثلاثاء 11 مارس، سيتضمن وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم Rust، ويخرج الفيلم صديقة هاتشينز؛ المخرجة راشيل ماسون.

سيتضمن الفيلم لقطات للإسعاف وهي تصل إلى موقع تصوير الفيلم، بالإضافة لمقابلات مع مخرج الفيلم جويل سوزا، الذي أصيب بنفس الرصاص الذي أصيبت به هاتشينز، بالإضافة إلى الممثلين فرانسيس فيشر، جوش هوبكنز، ديفون ويركهايزر، ووالدة هاتشينز؛ أولغا.

أليك بالدوين ومسؤولة الأسلحة هانا غوتيريز ريد سيظهران في لقطات لم يسبق لها مثيل من الفيلم الذي تم تصويره في يوم وفاة هاتشينز، كما يتتبع الفيلم أيضاً محاكماتهما الفردية. وقرب نهاية الفيلم الوثائقي، يشارك العديد من الممثلين وطاقم العمل كيف شعروا باستئناف التصوير على الرغم من هذه المأساة.

يمكنك التعرف إلى هذا الموضوع: بعد حادثة الممثل أليك بالدوين..إليكم أشهر حوادث هوليوود الدامية خلال تصوير الأفلام

اللحظات الأخيرة قبل وفاة هالينا هاتشنز

في أكتوبر من عام 2021، كان طاقم عمل فيلم Rust متواجدين في مزرعة بونانزا كريك بالقرب من سانتا في. وكان بالدوين وهاتشينز يتدربان على مشهد يسحب فيه سلاحه ويوجهه نحو الكاميرا. وفي هذه اللحظة خرجت رصاصة حية من مسدس بالدوين وهو لا يعلم؛ إذ كان مطمئناً أن الذخيرة وهمية، وبالتالي أصيب كلٌ من هاتشينز وسوزا.

تم الاتصال بخدمات الإسعاف التي نقلت هاتشينز بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، حيث تم إعلان وفاتها، بينما تم نقل سوزا بسيارة إسعاف إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي.

استجوبت الشرطة أليك بالدوين الذي أكد أنه لم يسحب الزناد، ولكنه جهز المسدس وانطلقت الرصاصة.

للمزيد من الأخبار: المحكمة تقضي بالسجن 18 شهراً على المسؤولة عن الأسلحة في فيلم أليك بالدوين

القضاء يُبرئ أليك بالدوين من دم هالينا هاتشنز

View this post on Instagram A post shared by CNN (@cnn)

واجه أليك بالدوين تهمة القتل، لكنه أكد أنه لم يسحب الزناد، ولا يمكنه أن يعرف أن المسدس يحتوي على ذخيرة حية بدلاً من طلقات وهمية.

وفي يوليو من العام الماضي، عادت محاكمة أليك بالدوين، حيث تم توجيه الاتهام لبالدوين، وقالت قاضية نيو مكسيكو ثماني كلمات التي كانت بمثابة نهاية المحاكمة. القاضية ماري مارلو سومر قالت لبالدوين وفريقه القانوني في المحكمة: "لقد تم قبول طلبكم بالرفض مع التحيز"، مما يعني أنه لا يمكن رفع القضية مرة أخرى. وأظهرت وثائق المحكمة أن فريق الدفاع عن بالدوين قدم طلباً لرفض القضية قائلاً إن المدعين أخفوا أدلة يُحتمل أن تشير إلى مصدر خارجي للذخيرة الحية لأن الأدلة ستكون في صالح بالدوين.

وبهذا الحكم تكون قد انتهت القضية التي قاربت على الـ 3 سنوات التي واجه بالدوين فيها حكماً بالحبس ما يصل إلى 18 شهراً وغرامة قدرها 5000 دولار.

هذا وقد حُكم على غوتيريز ريد، 28 عاماً، التي كانت مسؤولة عن الإشراف على الأسلحة الدعائية في موقع تصوير Rust، بالسجن لمدة 18 شهراً، وهي العقوبة القصوى، في أبريل. وقد أقرت هولز، التي تعبر عن ذنبها بشأن وفاة هاتشينز في الفيلم الوثائقي، بالذنب في تهمة الإهمال لسلاح مميت.

قد ترغبين في معرفة إسقاط تهمة القتل غير العمد عن أليك بالدوين.. شاهدوا لحظة النطق بالحكم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».