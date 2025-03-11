مسلسل فهد البطل الحلقة 10.. مفاجأة تُنهي قصة فهد وكناريا أثناء الخطوبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:57 صباحاً - توالت أحداث مسلسل "فهد البطل" في الحلقة العاشرة، التي شهدت تعرّف نادر التمساح (حمزة العيلي) على راوية (كارولين عزمي) وأنها شقيقة فهد (أحمد العوضي) بعدما شاهدها معه في الشارع، وسط توتر شديد منه، ليخبره فهد بأنها شقيقته، في الوقت الذي يرى نادر، راوية دائماً في الملهى الليلي الذي يذهب له، بل وأبدى إعجابه بها لمدير المكان.

أمور آسيا تتعقد أكثر ووفاء مازالت تبحث عن أبنائها

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تتعقد أمور آسيا (يارا السكرى)، ابنة توفيق التمساح (محمود البزاوي)، بعد اكتشاف حملها، وتذهب إلى منزل ضياء (محمد مهران)، وتخبره هو ووالدته فايزة الشبح (لوسي) بالحمل، إلا أن الأخيرة تطردها من المنزل، وأنها لن تتستر عليها بسبب مشاكلها مع والدها، وعلى الجانب الآخر في الصعيد؛ تستمر وفاء (صفاء الطوخي) في رفض زوجها غلاب (أحمد عبد العزيز) الذي تزوجته فقط من أجل العثور على أبنائها.

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يقرر غلاب إخبار زوجته وفاء بأن أبناءها توفوا، ولكن الأخيرة لم تصدق حديثه وتعرف أن شرشابي -كبير المطاريد والذي شارك في عملية اقتحام منزلها في الماضي من أجل قتل زوجها- ظهر مرة أخرى بعد اختفاء، فتذهب له وتسأله عن أبنائها، ليؤكد لها أنه لا يعلم عنهم شيئاً، حيث يخشى من بطش العمدة غلاب، الذي علم بما حدث وقرر التخلص من كبير المطاريد، حتى يدفن معه سر قتل شقيقه حماد.

طليق كناريا يفاجئ فهد ليلة خطبتهما

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تعرَّض فهد لأكبر صدمة خلال أحداث الحلقة العاشرة؛ بعدما ذهب لخطبة كناريا (ميرنا نور الدين)، وقبل قراءة الفاتحة يدخل هاشم الجاحد (مجدي بدر)، ويكشف أنه زوج كناريا، ليس ذلك فقط، بل وله ابنة منها، لتؤكد كناريا أنه طليقها، وسط صدمة كبيرة من فهد، الذي لم يكن يعلم بكل ذلك، ليصطحب أهله ويغادر المكان، لتذهب له كناريا بعد ذلك لشرح الأمور له، ولكنه ينفعل عليها ويطردها، ويثور على والده ووالدته اللذيْن قاما بتربيته.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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