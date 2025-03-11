بعد صلحهما.. عادل حقي يكشف عن عمل يجمع عمرو دياب بعمرو مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:57 صباحاً - كشف المؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي عن عمل جديد يجمع الهضبة عمرو دياب مع الملحن عمرو مصطفى قريبًا؛ وذلك بعد صلحهما.

عمل جديد يجمع عمرو دياب بعمرو مصطفي

تحدث المؤلف والموزع الموسيقيلموقع "عرب وود"، عن موقفه بعد معرفته بمرض الملحن عمرو مصطفى، حيث قال: "وقت المرض أو الموت مش لازم أحصد لايكات، اللي بيظهر الجزء الأنساني، رفعت سماعة التليفون وكلمته".

وتابع عادل حقي: "عمرو مصطفى أنا أعرفه من وقت قدومي على مصر، وأشتغلنا مع بعض كثيرًا، وعملت له أول ألبوم، وعندما شاهدت الخبر عن طريق السوشيال ميديا، رفعت سماعة التليفون وكلمته، وليس بالضرورة أن أحصد لايكات أنا بالنسبالي كنت بطمن على صديق لي وأطمنت عليه وخلاص".

وكشف عادل حقي عن عودة عمرو دياب وعمرو مصطفى بعد غياب، حيث قال: "شغالين في حاجة جديدة لعمرو دياب، ودي عودة لـ 2004 و2005".

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أطلعوا على أول تعليق لـ عمرو مصطفى بعد أزمته الصحية: صحتي جيدة وزي الفل.. وعمرو دياب حبيبي وأخويا

عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى ويتمنى له الشفاء

كان النجممن أوائل الأشخاص الذين حرصوا على دعم الملحنبعد الأزمة الصحية التي مر بها، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وشارك النجم عمرو دياب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعته بالمحلن عمرو مصطفى، وحرص على دعمه وعلق على الصورة قائلًا: " أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".

وكان عمرو مصطفى أصيب بورم خلال الفترة الماضية، وأجرى عملية جراحية لاستئصاله منذ أيام.

يذكر أن الفنان عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى قد قدما العديد من الأغاني الناجحة عبر مسيرة ممتدة لما يقرب من 25 عامًا حيث كان أول تعاون فني بينهما عام 1999 في أغنية "خليك فاكرني" بألبوم "قمرين".

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