هدى الإتربي تنهار خلال حديثها عن ما حدث بينها وبين خطيبها السابق

ميرنا وليد - بيروت - انهارت الممثلة المصرية هدى الإتربي بالبكاء خلال حديثها عن خطيبها الراحل الذي كان منتجاً معروفاً وانفصالهما قبل أسبوع من حفل زفافهما. وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" : "كنت بحلم به في الفترة اللي سيبنا بعض فيها، وكان دايما يقولي حقك عليّ متزعليش، وأنا ظلمتك، وأريد أقول إني سامحته ولا أشعر بالغضب منه، رغم أنه لم يقل لي هذا الكلام وهو على قيد الحياة".

وأضافت : "في الدفن كنت واقفة بجوار قبره، وقلت له إني متخيلة إنك عيشتني أوحش إحساس في حياتي، بس مكنتش متخيلة إنك هتعيشني إحساس أوحش منه، وعرفت إن ربنا معملش حاجة وحشة، لكنه عمل كده عشان مبقاش أرملة، وهو أكثر من أحببت في حياتي"

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