مُتابعة تُفصح ما سيفعله سعيد سرحان!

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ميرنا وليد - بيروت - يلاقي مسلسل "بالدم" الكثير من الإشادات من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ أن أحداثه مشوّقة وجميلة، وقد أعاد الممثل اللبناني سعيد سرحان الذي يشارك في العمل بدور "آدم" نشر مقطع يجمعه بالممثلة جيسي عبدو التي تجسد شخصية "تمارا"، وأظهر الفيديو ما كتبته إحدى المتابعات بطرافة، قائلة: "تمارا يا حياتي الصدمة رح تصير اتنين، ادم بحب حنين وبدو يعملك مشروع نسيان.
.انا نصحتك وانت براحتك".
الجدير ذكره ان مسلسل "بالدم" من تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر وإنتاج EAGLE FILMS .
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