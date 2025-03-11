ميرنا وليد - بيروت - تتعرض الفنانة المغربية دنيا بطمة لحملة انتقادات وتنمر بسبب شكلها الخارجي وتحديدا اكتسابها للوزن الزائد خلال فترة سجنها وهذا ما بدا واضحا عليها في احدث اطلالاتها لها.

ورجح الجمهور انها خلال امضائها عقوبتها خلف القضبان كانت تلجأ الى الطعام بسبب الحالة الصعبة التي كانت تمر بها مما جعلها تكسب الوزن الا ان عددا كبيرا من المتابعين دافعوا عنها واعتبروا ان ما مرت به ليس سهلاً ابداً مشيرين الى انها سوف تستعيد شكلها السابق مع الوقت كما استعادت نشاطها الفني اذ عادت الى احياء الحفلات والسهرات.

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تتعرض للتنمر بسبب اكتسابها وزناً زائداً في السجن (فيديو وصورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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