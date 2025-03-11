ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي منشور عبر حسابها الرسمي، كشفت فيه تفاصيل جديدة حول ألبومها الجديد المقرر طرحه هذا العام.

وتحدثت نوال في منشورها عن تطورات ألبومها قائلة: "صباح الخير حبيت خبركم إنو صاروا 7 أغنيات بالألبوم".

ما أثار تفاعلا واسعا بين متابعيها الذين أعربوا عن حماسهم لسماع أغاني الألبوم.

وكانت نوال قد كشفت في منشور سابق أن 6 أغانٍ من ألبومها الجديد أصبحت جاهزة، وكتبت: " صار جاهز بالألبوم 3 أغنيات باللهجة المصرية و3 باللهجة اللبنانية. لا أستطيع الانتظار".

وفي منشور آخر، أوضحت نوال أن الألبوم سيضم 10 أو 12 أغنية.

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تشوق متابعيها بأحدث تفاصيل ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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