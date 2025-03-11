دانا حلبي تتحدث عن سبب إخفاء زواجها من محمد رجب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية دانا حلبي، عن سبب إخفاء زواجها من الممثل المصري محمد رجب.



وأشارت دانا خلال لقائها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج "أوضة ضلمة" إلى أنها فضلت عدم الكشف عن موضوع زواجها قائلة: "أصحابنا وأهالينا عارفين، بس محبتش حياتي الشخصية حد يتدخل فيها، وعشان محمد رجب بخاف من الحسد والعين".

وأضافت أنها قررت منذ فترة نقل إقامتها إلى مصر، قائلة: "أول حاجة أنا بحب مصر جدا، ومصر بلدي الثانية وبلد جوزي محمد رجب".

وتابعت: "بقالنا متجوزين سنة ونص، وقبلها فترة تعارف وخطوبة".

كما كشفت دانا عن كواليس تعارفهما قائلة: "تعرفنا على بعض في مسلسل الونش وابتدى الإعجاب، هو راجل ما شاء الله قمر ودمه خفيف جدا وبيضحكي، وعلطول بقول له إنت راجل مميز وفي حتة لوحدك مش شبه أي حد، لا في شكله ولا ملامحه ولا طريقة هزاره".

وأضافت: "على المستوى الشخصي هو حنين جدا وكلامه حلو وحلانجي، وعمره ما زعلني بكلمة، وما يعرفش ينام لو مزعل أي حد في الدنيا".