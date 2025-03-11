شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر: كواليس مسلسل النص ممتعة وتجربة جديدة بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم صدقى صخر فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن طبيعة كواليس مسلسل النُص، الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، وتدور أحداثه فى فترة العشرينيات من القرن الماضى حيث صرح صخر قائلا: كواليس "مسلسل النص" ممتعة للغاية، وتجربة جديدة بالنسبة لى، لأننا نصور عملا تاريخيا، وكنت سعيدا بالأجواء الخاصة بشكل الملابس التى نرتديها، وطريقة تهذيب الشنب، وتسريحة الشعر، وأيضا كان هناك شعور جميل بروعة مواقع التصوير نفسها مع الديكور، والتصوير فى المناطق الأثرية أحيانا، وبالتوازى مع كل ذلك كان فريق عمل المسلسل كله نجوم كوميديا من النوع الثقيل فبالتالى فإن الكواليس كلها مواقف كوميدية.

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء

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