شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان كان وكان.. كواليس وحكايات استوديو 5 و6 لـ"نيللى وشريهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استوديو 5 و6 واحد من أهم الاستوديوهات وأقدم البلاتوهات في داخل التليفزيون المصرى، شهد تصوير أفضل فوازير رمضانية لعدد كبير من أعمال نجوم كبار، والتى يمثل تاريخ بفوازير فى مصر والوطن العربى مازالت فى وجدان حتى الأن.

في البداية كانت عام 1981 قدمت الفنانة الاستعراضية نيللي، فوازير رمضان والتي عرضت على التلفزيون المصري، وكان عنوانها الخاطبة، ظهرت نيللي وكأنها تحتفل بفرح أحد الأصدقاء بأعلى سطح عماره ثم تهتز العمارة لتقول نيللي "يا هوانم يا أفندية إيه الكركبة دية هي القيامة قامت ولا الحرب العالمية.. بتنا بس اللي وقع طب يا ريتنا سمعنا كلامه الشاب"، وفي النهاية كان حل الفزورة هو "المهندس".





نيللي فى فوازير الخاطبة

ومن ضمن خلالها استعراض وظيفة رجل في كل حلقة، من خلال قيام الخاطبة بعرض مميزات مهنته وطبيعتها للفتاة التي تريد الزواج، وعلى الجمهور بعد ذلك أن يعرف المهنة أو الوظيفة ويحل الفزورة، وهي من تاليف صلاح جاهين وإخراج فهمي عبد الحميد ، وجمع فريق عمل تلك الفوازير كل من هاني مهنا وعمرو دياب وهاني شاكر وأحمد السنباطي ووليد توفيق وجمال إسماعيل وعهدي صادق، ولحن المقدمة والنهائية الموسيقار الراحل حلمى بكر.



نيللي فى فوازير الخاطبة

وفى عام 1990 عادت إلى الفوازير بعد انقطاع تسع سنوات من خلال فوازير "عالم ورق" مع جمال فهمى عبد الحميد. ولم تقدم على مدى الخمس سنوات التالية سوى الفوازير وهى: فوازير "صندوق الدنيا" عام 1991، فوازير "أم العريف" عام 1992، فوازير "الدنيا لعبة" عام 1995، فوازير "زى النهاردة" عام 1996.



نيللي فى فوازير الخاطبة

أما في شهر رمضان عام 1985 بدأت النجمة شيريهان في تقديم سلسلة فوازير "ألف ليلة وليلة" مع المخرج فهمي عبد الحميد ومن تأليف طاهر أبو فاشا وعبد السلام أمين، والذي ضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن ومنهم: عمر الحريري، محمود الجندي، زوزو نبيل، رجاء حسين ومحمد توفيق، كما ضم المسلسل عددا من المطربين في بداية مشوارهم الفني مثل عمرو دياب، مدحت صالح، عمر فتحي ومحمد الحلو.