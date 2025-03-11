شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مونتاج نصف حلقات فهد البطل لـ أحمد العوضي بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج محمد عبد السلام من مونتاج نصف حلقات مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى بالتزامن مع عرض العمل، كما انتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 80٪ من أحداثه، وما زالت يتم تصوير المشاهد الأخيرة بمنطقة شق ثعبان.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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