شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mufasa: The Lion King يحقق 709 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Mufasa: The Lion King إيرادات وصلت إلى 709 ملايين و372 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 250 مليونًا و487 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و458 مليونًا و884 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.