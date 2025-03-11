شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصاوي زوج هالة صدقي في مسلسل قهوة المحطة بالنصف الثاني من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد الصاوى فى بطولة مسلسل قهوة المحطة الذى يتواصل تصويره حاليًا تمهيدًا لانطلاق عرضه على قناتى ON وCBC فى النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، حيث يظهر الصاوى فى دور زوج الفنانة هالة صدقى.

قهوة المحطة ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة أبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد واحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق، حيث يتولى وكيل نيابة شاب مهمة التحقيق في جريمة قتل غامضة حدثت في محطة قطار، وأثناء بحثه عن القاتل ومحاولة كشف أسرار الجريمة، يجد نفسه عالقًا بين الأدلة وحدسه الشخصي، وأمام عدد من الأشخاص الذين تصوب نحوهم أصابع الاتهام.

الكاتب عبد الرحيم كمال قدم فى رمضان الماضي، مسلسل "الحشاشين"، من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي.

أما المخرج إسلام خيرى فيتواجد فى رمضان بمسلسل ثان وهو "جودر 2" المكون من 15حلقة، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وتأليف أنور عبد المغيث.

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