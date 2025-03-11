شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يهنئ جيهان الشماشرجي بعد تألقها بمسلسل إخواتي.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن سعادتها بعد تلقي مكالمة من الكينج محمد منير هنأها فيها بمناسبة دورها وتألقها في مسلسل اخواتي الذى يعرض حالياً في دراما رمضان 2025.



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قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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