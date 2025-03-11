شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 12.. أحمد داوود يعاني من انسحاب المخدر والان مع تفاصيل الخبر

ذهب حازم (أحمد داود ) لسلمى (مريم الخشت ) لتسحب الاموال الذي يبدأوا بيها حياتهم وذلك خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل الشرنقة، ويبدأ حازم يعاني من انسحاب المخدر منه ويرى هلاوس بصرية من جلال العشري (رامي الطمباري) الذي قتله، وتنتهي الحلقة بمكالمة بين حازم والمقدم عمر ( علي الطيب ) ويبلغه انه يستلم اول شحنة مخدرات غدًا ولم يعرف هل سيحضر الروسي أم لا.

وشهدت الحلقة تواصل حازم، مع زوجته سلمي هاتفيا بعد ما تم الشفاء من أعراض المخدر، وكشفت سلمي بأن شخص كان يراقبها من بعد خروجها من البنك حتى وصولها إلى المول، وهو أنور(محمد عبده)، ويحاول قتلها بمسدس كاتم للصوت ولكن تدخل سيدة حمام السيدات وتتشاجر معه ويخرج مسرعا.



احمد داود من مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض حصرياً على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

ويذكر أن أحدث أعمال أحمد داود هو فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.