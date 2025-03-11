شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 10.. أحمد العوضي يطرد كناريا ويثور على أبيه وأمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل طرد "فهد" أحمد العوضي لكناريا "ميرنا نور الدين" وذلك بعدما حاولت تبرير موقفها بسبب إخفائها لموضوع زواجها، وإنجابها منه ابنة، ومع طلب والد عوضي منه الهدوء وعدم الاحتداد عليها طلب منه السكوت صارخاً فيه بحجة أنه ليس والده وأن الكل يمثل عليه.

الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل شهد ذهاب وفاء "صفاء الطوخي" لـ شرشابي كبير المطاريد بعدما تاب، ثم سألته حول أبنائها خاصة أنه شارك في قتل حماد زوجها السابق وشقيق غلاب.

أيضاً عرضت عليه أموال ولكنه رفض إعطاءها أية معلومة بشأن هذا الأمر.

شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل ذهاب "فهد" أحمد العوضي إلى منزل كناريا من أجل خطبتها، وأثناء بداية الخطوبة وقراءة الفاتحة ودخل مجدي بدر وأخبرهم بأنه زوج كناريا، كما علم بعدها العوضي "فهد" من شقيقتها بأن هند الذى كان يعلم بأنها شقيقتها الصغري هي ابنتها وابنة هذا الرجل "هاشم" .

أيضاً الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل شهدت معرفة غلاب" أحمد عبد العزيز" بشأن ذهاب سواق توفيق التمساح " أحمد العوضي" إلى صبحي صديق "حماد الجارحي" والد العوضي الحقيقي، بعدها دخل أحمد عبد العزيز على صفاء الطوخي وأخبرها بأن ابناءها ماتوا وأنها بات يشعر بالملل من رفضها له في كل مرة يدخل عليها على مدار 30 سنة.

لتخبره بأنها تزوجته لغرض واحد وهو حماية ابنها عمر، والإتيان بأبنائها.

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي مساء اليوم الإثنين على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحًا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرًا، و4:30 مساء.

كما تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل فهد البطل، على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل الحلقة 10



وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل دخول فهد (أحمد العوضي) معركة كبيرة مع غلاب (أحمد عبد العزيز) بعدما دفعه الأخير أرضاً ورفع عليه السلاح، بل صفعه على وجهه؛ ليثور فهد ويمسك سلاح الخفر ويرفعه في وجه غلاب، ولكن الخفر يتدخلون ويسقطون فهد أرضاً وينهال عليه غلاب بالضرب والإهانة حتى تدخَّل توفيق التمساح قبل قتله.

يذهب فهد إلى عم صبحي، وهو شخص كانت تربطه صداقة جيدة مع والده الراحل حماد، ويسأله عن وفاء "صفاء الطوخي" هل تُوفيت وتم دفنها بجوار حماد؟ ولكن عم صبحي يخاف أن يتحدث في شيء بسبب الخوف من غلاب ويطلب من فهد مغادرة المكان، وفي طريق العودة إلى القاهرة يعاتب توفيق فهد على ما فعله تجاه غلاب، ويؤكد له أنه يعمل بالأجرة ولا يصح أن يرفع عينه أمام أسياده، وأن عليه الطاعة فقط.

قصة مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.



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